NTB

Nødetatene rykket mandag kveld ut til en melding om en mulig luftsportsulykke i Aurland i Sogn. Etter kort tid ble aksjonen avblåst.

Årsaken til at aksjonen ble avlyst, er at det ble avklart at det ikke hadde vært noen ulykke.

Politiet fikk meldingen klokka 18.22. De opplyser ved 19-tiden at de er i kontakt med personer som har drevet med luftsport i området.