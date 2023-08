NTB

Toget som i 14-tiden sperret et spor ved Nationaltheatret stasjon, er fjernet. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser, opplyser Bane Nor.

Litt etter klokken 13.45 opplyste Bane Nor at et tog sperret et spor på Nationaltheatret stasjon i retning Oslo S. Det førte til både forsinkelser og innstillinger.

Litt etter klokken 14 meldte Bane Nor at toget var fjernet, men at de reisende fortsatt må regne med forsinkelser.