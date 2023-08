Økokrim åpner etterforskning mot Ola Borten Moe

Ola Borten Moe innrømmet i juli at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Økokrim har nå besluttet å starte etterforskning.

NTB

Økokrim har åpnet etterforskning mot tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) i forbindelse med aksjekjøp i Kongsberg-gruppen.

I forrige måned gikk Borten Moe av som både Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister etter brudd på habilitetsregelverket om aksjekjøp.

Økokrim opplyser mandag at de har besluttet å starte etterforskning. Det var E24 som meldte om saken først.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier til E24 at de har valgt å starte etterforskning på bakgrunn av informasjonen som har kommet fram i offentligheten om aksjekjøpene.

– Kan ha misbrukt opplysninger

I en pressemelding skriver Økokrim at det er viktig at mistanken som har kommet til uttrykk mot Ola Borten Moe, blir fullgodt undersøkt.

– Særlig viktig er det fordi Ola Borten Moe var medlem av regjeringen da han kjøpte aksjene, og mistanken gjelder at han kan ha misbrukt opplysninger han har fått som politiker og regjeringsmedlem. Saken handler derfor også om tilliten til vårt politiske og demokratiske system. Det er vanskelig å få tak i nødvendig informasjon uten en grundig etterforskning, står det i pressemeldingen.

Økokrim opplyser at det er for tidlig å anslå hvor lang tid de vil bruke på etterforskningen.

– Ola Borten Moe har gitt uttrykk for at han vil bidra etter beste evne til å opplyse saken. Det er viktig og positivt, sier Lønseth.

Kjøpte aksjer

I januar deltok Borten Moe på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

Borten Moe var tydelig på at han ikke hadde informasjon som ikke var offentlig kjent om regjeringens arbeid med Nammo-avtalen, da han kjøpte aksjene. Slik informasjon, som kan påvirke aksjekursen, kalles innsideinformasjon. Det er ulovlig å kjøpe og selge aksjer i selskap hvor man har slik informasjon.

Sandra Borch overtok rollen som ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter at Borten Moe gikk han. Geir Pollestad overtok hennes jobb som landbruksminister.

Flere habilitetssaker

Borten Moe uttrykte først et ønske om å fortsette som statsråd etter at saken ble kjent, men trakk seg senere samme dag etter samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Saken er den siste i flere habilitetssaker i regjeringen den siste tiden. De andre sakene har dreid seg om kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). I løpet av sommeren har alle tre innrømmet brudd på habilitetsreglene.

Kontrollkomiteen på Stortinget har besluttet å granske regjeringsapparatets håndtering av habilitet.

– Dette blir et omfattende arbeid både for regjeringen og oss, men det er nødvendig, sa komitéleder Peter Frølich (H) til NTB tidligere denne måneden.