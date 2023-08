Schibsted-aviser med gratis abonnement for å nå unge lesere

Frem til valget deler Schibsted-avisene Aftenposten, E24, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad ut gratis abonnement til unge lesere under 25 år. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

NTB

Schibsted-avisene Aftenposten, E24, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad deler ut gratis abonnement til unge under 25 år fram til valget.

Kostnadene dekkes av Tinius-stiftelsen, opplyser abonnementssjef Tone Krohn Clausen i Schibsted i Norge til Medier24.

– Vi håper først og fremst å bidra til at flere unge avgir stemme ved årets valg. Høyest mulig valgdeltakelse og opplyste velgere er viktig for at de folkevalgte skal representere befolkningen i størst mulig utstrekning, sier Krohn Clausen.

– I tillegg er det ingen hemmelighet at de tradisjonelle nyhetsmediene har en utfordring med å nå ut til unge brukere, så vi håper at denne kampanjen kan gi oss noen flere svar på hvordan vi kan tilby mer relevant innhold og en bedre brukeropplevelse til denne gruppen, sier hun.

Hun legger til at det ikke er noen forpliktelse ved abonnementet, og at det stopper automatisk når perioden er over.