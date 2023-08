Kristin Harila med kritikk mot mediene etter K2-dødsfallet

NTB

Fjellklatreren Kristin Harila kritiserer mediene som hun mener sprer feilinformasjon om dødsfallet på K2, som fant sted samme dag som hun satte verdensrekord.

– Jeg synes det er forferdelig at mediene driver med desinformasjon, og at de gjenforteller historien til folk som ikke engang var til stede, sier Harila til NTB.

Kritikken mot henne og andre fjellklatrere har haglet etter at pakistanske Mohammed Hassan (27) døde under en ekspedisjon på et av verdens farligste fjell, K2, i juli.

Hassan døde samme dag som Kristin Harila (37) satte verdensrekorden i å bestige verdens 14 høyeste fjell raskest 27. juli i år. Bilder publisert i blant annet The Guardian, viser fjellklatrere som tråkker over Hassans tilsynelatende livløse kropp.

Tidligere i august kunngjorde myndighetene i Gilgit-Baltistan i Pakistan, der K2 ligger, at de har satt i gang en etterforskning av saken.

Krass kritikk

Det er uklart hva som skjedde med Hassan, som skal ha jobbet med å feste andre klatrere. Østerrikeren Wilhelm Steindl er blant dem som var på K2 samme dag. Han hevder at Harila og flere andre fjellklatrere ikke gjorde nok for å hjelpe Hassan.

– Han ble behandlet som et annenrangs menneske. Hadde han vært vestlig, ville han blitt reddet umiddelbart, sa han til Der Standard tidligere i sommer.

Harila avviser disse påstandene og mener Steindl lyver. I et innlegg på nettsiden sin har den ferske verdensrekordinnehaveren skrevet detaljert om hennes opplevelse av hendelsen.

Kristin Harila (36) fra Vadsø på toppen av Lhotse, etter hun klatrer mellom Everest og Lhotse på 12 timer i 23. mai 2021. Hun er den andre nordmannen som har klart bragden. Foto:Kami Rita. infietiv /NTB Les mer Lukk

– Varslet om hendelsen

Harila, som understreker at hun ikke så hva som skjedde, tror at Hassan falt rundt fem meter ned fra der han gikk, og at han ble hengende i tauet opp ned.

Ifølge Harila varslet både hun og andre team basecampen om at en person var skadd, men hun vet ikke hva som ble gjort videre eller om Hassans selskap kontaktet myndighetene, sier hun.

Det er pakistanske myndigheter som har ansvaret for K2, og i tidligere redningsaksjoner har militæret bidratt. Det er ikke kjent om myndighetene ble varslet om Hassans ulykke.

Farlig terreng

– Hadde dette skjedd nedenfor flaskehalsen, hadde det vært mulig å bære Hassan ned, sier Harila.

Passasjen der Hassan skal ha falt, kalles «flaskehalsen». Det er bratt ned og bratt opp, og man må gå tett inntil fjellet for å komme seg forbi, ifølge Harila.

– Det er viktig å tenke på at på 8200 meter befinner alle seg i det som kalles «dødssonen». Denne passasjen er dessuten den absolutt farligste passasjen på verdens dødeligste fjell, påpeker hun.

– Hjalp i flere timer

I innlegget skriver Harila at hun, makkeren Tenjin Lama Sherpa og kameramannen hennes, Gabriel, i flere timer forsøkte å hjelpe Hassan. Etter en stund gikk hun videre for å hjelpe en gruppe som ble rammet av et snøskred lenger oppe.

Gabriel ble igjen, og med hjelp av andre klatrere, skal han ha klart å få Hassan opp til en hylle og gitt ham varme og oksygen. Hun sier at kameramannen var med Hassan i flere timer før han gikk videre fordi han var i ferd med å gå tom for oksygen.

Da var Hassan i live, og Harila og co. var sikre på at han fikk god hjelp, skriver hun. Noen timer senere var hun offisielt den raskeste noensinne til å bestige verdens 14 høyeste fjell.

– Gjorde alt

– Angrer du på noe fra den dagen?

– Jeg angrer ikke på at vi satte våre egne liv i fare for å prøve å redde et menneske. Jeg angrer ikke på at jeg og Lama dro da vi fikk høre om flere problemer etter et snøskred der andre personer var i fare, sier Harila.

Videre sier Harila at hun synes det er veldig bra at saken nå skal etterforskes, og håper det kan belyse viktigheten av å ha riktig utstyr på slike ekspedisjoner.

Skeptisk til utstyret

Harila mener at Hassan ikke hadde tilstrekkelig utstyr for en slik ekspedisjon, og påpeker blant annet at han manglet votter og dundress, og at selen hans tilsynelatende ikke var godt nok festet.

– Dersom jeg hadde sklidd eller falt slik at selen var det eneste som holdt meg, ville jeg vært festet slik at jeg ble hengende horisontalt, ikke opp ned, sier hun.

Opplysningene om Hassans kledning er ikke bekreftet. Selskapet Lela Peak Expedition som han jobbet for, sier at Hassan var en erfaren fjellklatrer.

– Han var opptatt av sikkerhet og hadde alt nødvendig utstyr på lik linje med andre klatrere og hjelpere som vårt firma skaffet de utenlandske klatrergruppene, sier lederen for selskapet, Syed Anwar Ali, til NRK.