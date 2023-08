Språkrådet tror ikke vi kommer til å «exe» med det første

NTB

Språkrådet tror verbet å «tvitre» kommer til å henge igjen lenge etter at Twitter ble til X. Skal det skje en endring, må selskapet selv gå inn for det.

Å tvitre er godt etablert i den norske dagligtalen. Ordet står i ordbøkene, det brukes av offentlige etater, og det refereres ofte til i norske aviser. Språkrådet tror vi fortsatt kommer til å tvitre en god stund framover, selv om Twitter har endret navn til X.

– Jeg tror ikke ordet å tvitre kommer til å forsvinne med det første. I alle fall ikke like raskt som navnet på plattformen har endret seg, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådets ledelse til NTB.

Han tror det er sannsynlig at ordet vil eksistere en god stund til, selv om grunnlaget for verbet ikke er der lenger.

– Det er ikke helt uvanlig at ord som har opphav i varemerker, lever litt selvstendig når de går inn i allmennspråket. Det er flest eksempler på det med substantiv. Zalo blir for eksempel brukt om flere ulike såpemerker, selv om det er et varemerke. Potetgull er et annet eksempel. Det er klart sjeldnere at det blir laget verb av varemerker, sier han.

Har ikke tro på «exing»

Ims tror ikke X klarer å entre dagligtalen på samme måte som Twitter klarte. Han mener vi ikke kommer til å «exe» med det første.

– Nei, jeg stiller meg tvilende til det. Det er nettopp fordi det er så sjelden at varemerker utvikler verb. Man har jo ikke et tilsvarende verb knyttet til å skrive noe på Facebook for eksempel. Det er nok også noe litt mer særegent rundt Twitter og å tvitre enn det er med X.

Twitter klarte å få til noe på få år som de færreste selskaper klarer i løpet av hele levetiden sin. Nemlig å bli et verb, som attpåtil ble skrevet inn i ordbøkene. Google, Nav og Skype er også noen av de få som har fått det til.

– Vipps klarte også dette, men det er mye fordi de hadde en stor reklamekampanje for å få verbet i bruk. Jeg tror nesten noe lignende må til for å få til dette med X. Det er så få særtrekk knyttet til X og verbet å «exe».

Navn har gjennomslagskraft

Selv det gamle navnet på selskapet henger igjen. I mediene omtales ofte plattformen som Twitter/X eller noe lignende, men dette kan det bli slutt på, ifølge Ims.

– Det er vel i ferd med å endre seg en del allerede. Man sier gjerne begge deler, men man sier ofte Twitter først. Navneendringer pleier å slå gjennom. Det har jo vært en veldig kjent plattform, og den er fortsatt veldig stor, så det har gjennomslagskraft når navnet er endret.

På spørsmål om ordet å tvitre kommer til å forsvinne, er Ims usikker.

– Jeg tør ikke å mene noe om det kommer til å fases ut på sikt. Det kan hende at det blir værende. Ordet kommer av Twitter, men knytter seg også til kvitre, som er et gammelt synonym av ordet tvitre.