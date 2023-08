Jonas Aarseth Henriksen (30) funnet drept på Ringerike

Det var 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen fra Ringerike som ble funnet død torsdag ettermiddag i Nes i Ådal. Politiet etterforsker dødsfallet som drap.

Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal torsdag ettermiddag.

Pårørende har samtykket til at navn og bilde av avdøde frigis.

Ingen er foreløpig pågrepet, og etterforskningen pågår for fullt, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall.

– Mannen ble funnet i nærheten av en hytte, øst for Vestre Bjonevatnet og funn på stedet gjorde at det innledningsvis ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Avdøde er sendt til obduksjon. Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport som tilsier at dette videre vil bli etterforsket som et drap, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt.

Området er sperret av og det skal gjennomføres flere undersøkelser på stedet. Politidistriktet har bedt Kripos om bistand til både teknisk og taktisk etterforskning i saken.

– Det jobbes videre med innhenting av tekniske spor, og det vil bli gjennomført rundspørringer i området der mannen ble funnet. Det skal også gjennomføres avhør av vitner, sier Henriksen.

Funnet av bekjente

Det var torsdag at bekjente av Jonas tok kontakt med politiet.

– De uttrykte bekymring overfor mannen etter at de ikke kom i kontakt med ham. Det var også bekjente av mannen som fant han i nærheten av hytta, sier politiadvokaten til NTB.

Hun ønsker ikke å gå i detaljer rundt obduksjonen og hva som tilsier at dødsfallet etterforskes som en drapssak.

– Det er gjort flere beslag i saken, men jeg ønsker foreløpig ikke å si noe mer om hva slags beslag vi har gjort.

– En tidlig fase

Henriksen forteller videre at det er gjort flere vitneavhør i saken. Hvem som har blitt avhørt vil hun heller ikke si noe om.

– Det som blir viktig for oss nå er å foreta en rundspørring i området. Vi er i en tidlig fase i etterforskningen, sier hun.

Overfor VG bekrefter politiadvokaten at den avdøde har status som fornærmet i flere pågående straffesaker som ikke er ferdig etterforsket.

TV 2 meldte først at dette blant annet er saker som omhandler trusler og skadeverk som skal ha funnet sted tidligere i år.

– Det er viktig å undersøke om dette har sammenheng med den aktuelle saken, sier Henriksen.