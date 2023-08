NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, 19. august.

Kronprinsesse Mette-Marit fyller 50 år

Kronprinsessen fyller 50 år lørdag. Selve dagen blir feiret privat, men i neste uke har kronprinsparet invitert til en stor, felles 50-årsfeiring i bakgården på slottet i Oslo.

Amandaprisen deles ut i Haugesund

Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut i 22 ulike kategorier under årets filmfestival i Haugesund. Årets mest nominerte film, med åtte nominasjoner, er «Ellos eatnu – La elva» leve tett etterfulgt av «Krigsseileren» med sju nominasjoner.

Demonstrasjoner i Israel

Titusenvis av israelere ventes å demonstrere mot statsminister Benjamin Netanyahu og regjeringens rettsreform for 33. lørdag på rad.

Friidretts-VM starter i Budapest

Det er 19. gang at arrangeres VM i friidrett og for første gang er Ungarn vertsnasjon. Totalt er det 49 medaljeøvelser i mesterskapet På mesterskapets første dag er det blant annet forsøksheat på 1500 meter for Jacob Ingerbrigtsen.

Bronsefinale i fotball-VM

Vertsnasjonen Australia tar imot Sverige til dyst i Brisbane i kampen om bronsen under kvinnenes fotball-VM. Avspark er klokken 10.

Orkanvarsel for Mexico og California

Ekstremværet Hilary ventes å treffe land i USA og Mexico som en orkan i kategori 4. Det er fare for styrtflom og oversvømmelser, og konsekvensene kan bli omfattende, advarer orkansenteret NHC.