TV 2-veteraner skylder på regjeringen: – Helt uventet og totalt uakseptabelt

– 150 millioner kroner av de 400 millionene er rett og slett en ekstra belastning fra regjeringen, sier Arill Riise.

TV 2-anker Arill Riise var blant de ansatte i TV 2 som fredag fikk beskjed om at mediehuset må kutte rundt 400 millioner kroner neste år. Summen overrasker TV 2-veteranen.

– Jeg er overrasket over at summen var så stor. 400 millioner kroner forteller oss at situasjonen sto verre til enn det vi trodde, sier Riise til Kampanje.

Han tror regjeringens nye regler med pålagt moms på levende bilder står for store deler av summen.

– 150 millioner kroner av de 400 millionene er rett og slett en ekstra belastning fra regjeringen. Det kom helt uventet på og det er totalt uakseptabelt. Jeg er sikkert litt mer folkelig i ordene mine, men det er det jeg mener, sier han.

1. januar ble momsfritaket for nyheter i form av lyd og levende bilder avviklet, noe som først og fremst rammer TV 2 i den norske mediebransjen.

– Regjeringen velger å sette moms på levende bilder på 150 millioner kroner i en tid hvor vi og andre medier er rammet av generelt økonomisk vanskelige tider. Det er ikke til å forstå, sier Riise.

– Et nådestøt

Han får støtte fra sin kollega Sturla Dyregrov. Han har vært ansatt i TV 2 i 26 år.



– Veldig mye av dette kunne ha vært unngått hadde vi ikke fått en ekstra avgift på formidling av nyheter. Med de tidene vi er inne i nå, synes jeg dette nådestøtet fra politikerne er veldig dumt, sier han til Kampanje.



Dyregrov viser til at kompensasjonen på 150 millioner kroner for allmennkringkasteroppdraget som TV 2 har søkt på, spises opp av den nye momsavgiften kanalen er blitt pålagt.



– Det føles urettferdig, og så er dette komplisert. Vi kan ikke forvente at folk flest vil forstå problematikken rundt momsen, men vi vet at folk flest ønsker levende bilder.



Ser lyspunkter

Arill Riise ser imidlertid flere lyspunkter fremover og han er glad for at TV 2 nylig søkte om å bli kommersiell allmenkringkaster.

– Det forplikter en satsing på nyhetene som fortsatt må bli opprettholdt, sier han.

Han forteller at et annet lyspunkt er TV 2 Plays vekst i det norske markedet.

– TV 2 Play har gått forbi HBO og blitt folkestrømmetjenesten som vi hadde ambisjoner om. Det er kjempebra, så alt er ikke helsvart.



– Var en brutal nedbemanning

Riise har jobbet i kanalen siden 2006 og vært med på kuttrunder i 2008, 2009 og sist i 2016. Han forteller at han håeper ledelsen har lært fra forrige kuttrunde.

– Det er ikke signaler om nedbemanning så langt, men jeg regner med at det blir det. Man kommer ikke unna det. Jeg håper det blir mer ryddig enn i 2016. Det var en brutal nedbemanning, for den ble gjort på en dårlig måte. Jeg tror ledelsen har lært av det.

- Du er en veteran i gamet. Hvordan tar du vare på dem som opplever sin første runde med kutt?

– Vi må støtte hverandre. Det som jeg frykter mest er at folk som egentlig vil jobbe i TV 2 ser på TV 2 som en usikker arbeidsplass. Vi må komme gjennom denne runden som et styrket TV 2, sier han og legger til:

– Men det er klart at dette er en vanskelig situasjon og skaper usikkerhet. Men vi må støtte hverandre og gjøre det som må gjøres for at vi kommer på rett kjøl igjen. Ingenting er vedtatt enda.

– Man blir lei seg

Nyhetsanker og kollega i TV 2, Fin Gnatt, forteller at han hadde håpet man skulle unngå en ny runde med kutt.



– Man blir jo lei seg. Vi har vært her før, det var ikke morsomt da og det er heller ikke noe morsomt nå. Vi har vel sannsynligvis sett skriften på veggen, så en kjempeskrell eller overraskelse er det ikke.



Gnatt berømmer samtidig TV 2-ledelsens kommunikasjon.



– Jeg tror det er en tillit fra de fleste som jobber her til at vi har blitt godt orientert og at vår ledelse spiller med åpne kort, så vi vet hva ståa er. Den delen er grei, men det er klart det blir tøft når og hvis det kommer til betydelig nedbemmaning, sier nyhetsankeret.

– Ikke grunn til optimisme

Han mener kutt-summen «åpenbart er veldig mye for en bedrift av vår størrelse», og sier endringene i momsregelverket er «maksimalt uheldig timing for TV 2».



– Om dette hadde vært en pengemaskin som skapte millionoverskudd ville det vært annerledes. Dette er på en måte et lite spark fra det offentlige til en mediebedrift som allerede har blitt tildelt en del harde slag.



– Du var selv i TV 2 da Sandnes gjennomført tidenes største nedbemanning i TV 2 og sparte 350 millioner kroner. Denne gangen skal han spare 400 millioner kroner og han kan ikke utelukke nedbemanning. Frykter du at det blir en like omfangsrik nedbemanning denne gang?



– De tallene du referer til tilsier det. Men jeg tror det er en utpreget sterk ambisjon hos ledelsen om at det ikke skal være fullt så drastisk som det var den gangen. Vi krysser fingrene for det, men tallene du referer til gir ikke grunn til stor optimisme. Alle innser her at vi blir noen færre igjen når vi er ferdig med denne sparekampanjen.

