Lavtrykk gir værskifte i sør: – Usikkert hvor mye regn som kommer

Det ligger an til å bli en våt helg i Sør-Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Et lavtrykk på vei fra Storbritannia gjør at det kan bli en våt helg i Sør-Norge. Det er sendt ut gult farevarsel for jordskred i deler av Viken og Innlandet.