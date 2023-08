Gratis buss i Stavanger kostet 26 millioner kroner den første måneden

Innbyggerne i Stavanger kommunes har i litt over en måned kjørt gratis med buss, bysykkel, tog og båt på hele Nord-Jæren. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Stavanger kommune har brukt nærmere 26,3 millioner kroner den første måneden med gratis kollektivtransport.

Innbyggerne i Stavanger kommunes har i litt over en måned kjørt gratis med buss, bysykkel, tog og båt på hele Nord-Jæren.

Totalt hentet innbyggerne i Stavanger ut over 95.000 billetter i juli måned. Den totale billettkostnaden ble på 26,3 millioner kroner, skriver NRK.

Flertallspartiene i Stavanger besluttet i mai at de vil bruke 200 millioner kroner på gratis kollektivtilbud til innbyggerne. Opprinnelig ble det skissert at pengene ville rekke til desember i år. Men tidligere i sommer kom et anslag om en varighet på åtte til tolv måneder, skrev Stavanger Aftenblad i juni.