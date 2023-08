NTB

Strømmen er tilbake for alle husstandene som mistet strømmen i Drøbak i Frogn kommune natt til fredag.

Det var klokken 2.08 natt til fredag at strømmen gikk for over 1000 innbyggere i Drøbak i Frogn. Ifølge VG skal antallet husstander som var berørt vært på minst 2687.

Ifølge kartet til strømleverandøren Elvia er problemet ved 6-tiden fredag morgen løst, og alle husstandene har fått strømmen tilbake.