Kampklar Listhaug gikk løs på Vedum

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug gjorde alt hun kan for å fri til misfornøyde Sp-velgere under partilederdebatten i Arendal.

Gang på gang gikk Listhaug til angrep på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Ikke bare refset hun Senterpartiets politikk, hun tok også et oppgjør med Vedums egen innsats i regjeringen.

– Jeg synes det er en skam at du har skuffet velgerne dine, medlemmene dine. Hele det norske folk, sa Listhaug.

De to partilederne duellerte mot hverandre om distriktspolitikk. Listhaug forsøkte å pirke der det gjør vondt for Vedum, med klar hentydning til partiets fallende oppslutning på meningsmålingene.

– Du gjør det motsatte av det du lovte, og derfor er folk sinte på deg, Trygve, fyrte hun av, og hevdet at folk flest hadde det bedre da Frp satt ved makten.

De kjappe duellene mellom partilederne, fikk fart på ordskiftet- ettersom klokka tikket med bare 25 sekunders svartid. Rødts Marie Sneve Martinussen og Venstre-leder Guri Melby hadde begge tydelig glimt i øyet da de skarpt utfordret hverandre på private velferdstjenester. Det var kjente argumenter da statsminister Jonas Gahr Støre og Høyere-leder Erna Solberg tok for seg eiendomsskatt.

Støre alene om å tro Norge når klimamålene

Klimapolitikk var et av hovedtemaene torsdag kveld. Det skulle i all hovedsak ende med en debatt om elektrifisering av Melkøya.

Da partilederne ble spurt om de tror Norge vil nå klimamålene innen 2030, var det kun statsminister Jonas Gahr Støre som rakk opp hånden. Litt stusslig, bemerket programleder Fredrik Solvang.

– Min hånd er ikke stusslig! utbrøt Støre til lattermildt publikum.

Regjeringen ble kraftig utfordret fra de andre partiene på om de har vurdert karbonfangst og -lagring. Elektrifisering vil tømme Nord-Norge for strøm, og kan bidra til å forlenge olje- og gassalderen, lød argumentene.

Norge har forpliktet seg til å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Men de andre partilederne nølte da de ble spurt om Norge er på vei til å nå målet.

– Er vi på god vei? Nei. Tror jeg at vi vil klare det? Ja, svarte imidlertid Erna Solberg, selv om hun ikke rakk hånden i været sammen med Støre.

Grillet om tillit

Spørsmål om tillit innledet debatten. DN avslørte torsdag at Høyre-folk har spilt inn lister med folk som kunne være mulige kandidater i statlige styrer. Saken kan få en oppfølging i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Solberg avviste kontant at hun har gitt styreverv til personer kun på bakgrunn at de var medlem i Høyre. Hun måtte også svare for at ektemannen, Sindre Finnes, laget en egen liste med styremedlemmer i statlige selskaper som burde byttes ut.

– Sindre er en selvstendig mann, og jeg er grådig glad i ham, sa Høyre-lederen, samtidig som hun innrømmet at det «ikke var lurt».

Solberg var ikke den enste som ble grillet om tillit. Støre, Vedum og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ble alle presset på detaljene rundt håndteringen av sommerens skandaler.

Kjølig mottakelse av eldreforlik-invitasjon

Eldreomsorg var et av kveldens andre hovedtemaer. Ledere på sykehjemmene må få mer tillit for å møte de utfordringene de ser i hverdagen, erklærte KrFs Olaug Bollestad i et følelsesladet innlegg.

– Jeg er utdannet, stolt sykepleier. Jeg gikk inn i politikken for at du, Trygve (Slagsvold Vedum) skulle skjønne at det er sånn det virker ute. Jeg kunne godt vært sykepleier, men politikken trenger også å høre fra folk som har vært ute og hatt skoene på. Jeg er en av dem, sa en tydelig opprørt KrF-leder.

Tiden er inne for at man må sammen om et forlik i eldreomsorgen, mente Listhaug, som sendte en åpen invitasjon til de andre partiene. SVs Kirsti Bergstø var bare måtelig imponert.

– Jeg er enig med Sylvi i at det er kjempebra at vi fikk på plass barnehageforliket. Da var det få som visste at vi kom til å få en situasjon med utenlandske risikokapitalfond i norsk velferd. Derfor tar jeg bare imot halve invitasjonen din. Klart vi skal få en eldreomsorg som skinner, men da må vi ha respekt for dem som jobber der, sa SV-lederen.