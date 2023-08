Støre sier signalene fra USA om F-16-fly er positive

NTB

Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge ennå ikke har tatt stilling til om norske F-16-fly kan bli sendt til Ukraina, men kaller signalene fra USA for positive.

Så fort opplæringen av ukrainske flygere og teknikere i bruken av F-16-fly er fullført, vil USA godkjenne forsendelser av flyene til Ukraina, sier myndighetene i landet.

På spørsmål fra NRK om Norge er beredt på å sende slike fly til Ukraina, svarer statsminister Jonas Gahr Støre at det er en beslutning som de skal vurdere.

– Vi er positive til å bidra til opplæring av ukrainerne, slik at de kan fly et sånt fly. Men det å bygge et kampflyvåpen er en stor sammensatt oppgave, som flere land må bidra med over tid. Og USA er jo her helt avgjørende, fordi det er i utgangspunktet amerikansk teknologi, og derfor må USA delta. Det at de har gitt et signal nå, det er positivt, sier statsministeren til kanalen.