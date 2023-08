Kun Støre har troen på Norges klimamål

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er tilsynelatende den eneste partilederen som har troen på at Norge vil nå klimamålene innen 2030, ettersom han alene var den som rakk opp hånden for å vise sin optimisme under partilederdebatten i Arendal torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Da partilederne på debatten ble spurt om de tror Norge vil nå klimamålene innen 2030, var det kun statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som rakk opp hånden.

På FNs klimatoppmøte i Egypt i fjor forpliktet Norge seg til å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Men det virker det som statsministeren er alene i å tro vil være mulig.

– Min hånd er ikke stusslig, sa Støre til et lattermildt publikum da vert for partilederdebatten Fredrik Solvang påpekte at statsministeren var den eneste som rakk opp hånden da partilederne torsdag ble spurt om du har troen på at Norge vil klare dette 55-prosentmålet.

– Jeg har tro på at det er enorm kraft på gang nå med å ta karbon ut av industriløsningene, sier Støre.

– Er vi på god vei? Nei. Tror jeg at vi vil klare det? Ja, svarte imidlertid Høyre-leder Erna Solberg, selv om hun ikke rakk hånden i været sammen med Støre.

Etter at debatten var over sier også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han tror de skal nå klimamålene.

– Vi skal nå klimamålene og vi må gjøre det på en måte som ikke rammer vanlige folk, sier han til NTB.