Fortsatt flom- og jordskredfare på store deler av Østlandet

NTB

Jordskredfare på gult nivå for deler av Innlandet og Viken opprettholdes. Samtidig opprettholdes flomvarselet for Tyrifjorden og Randsfjorden.

– Flomtoppen er nådd for alle de store innsjøene og elvene. Vannstanden i Tyrifjorden og Randsfjorden er fortsatt over rødt nivå, men vil synke sakte de neste dagene, sier flomvakt Elin Langsholt i NVE i en pressemelding.

Det røde flomfarevarselet opprettholdes derfor for de to innsjøene.

I nedre deler av Drammenselva er det fortsatt flom på oransje nivå. Det er ikke lenger flomvarsel ute for Hallingdal, Begnadalen og Etnedal.

Mjøsa og Vorma er fortsatt på oransje nivå, og vannstanden synker sakte. Flomfarevarselet på oransje nivå opprettholdes. I Glomma nedenfor Vormsund er det gult nivå, og det fortsetter å synke.

Samtidig er det fortsatt jordskredfare på gult nivå for deler av Innlandet og Viken.

Varselet gjelder kun for kommunene ved de store innsjøene og hovedelvene hvor det er flom. Årsaken til at jordskredfaren opprettholdes er, at det er vått i bakken og høy vannstand i elvene og innsjøene i de flomutsatte områdene.

– Vær forsiktig langs bredden av innsjøer og elver hvor det har vært flom. Når vannet trekker seg tilbake, kan jorden langs vannkanten gli ut, advarer Hallgeir Elvehøy, jordskredvarsler i NVE.