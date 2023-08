Politiet stanset droneflyger i Arendal sentrum

Torsdag ble det oppdaget en drone som fløy ulovlig over Arendalsuka. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

En person er anmeldt av politiet for å ha fløyet en drone over Arendal sentrum midt under Arendalsuka.