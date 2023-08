Jens Stoltenberg: Ekstremt viktig at avskrekkingen er troverdig

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i en samtale med Harald Stanghelle under Arendalsuka. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Om noen bruker militær makt, må man være klar for å svare med militær makt, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Hele hensikten med Nato er å hindre krig. Hensikten med et forsvar er å hindre krig. Det er det avskrekking handler om, å fortelle enhver mulig angriper at vi er så sterke at vi kan hindre deg å oppnå ditt militære mål.

Det sa Nato-sjef Jens Stoltenberg i en samtale med Harald Stanghelle om det internasjonale sikkerhetspolitiske bildet under Arendalsuka torsdag. Stoltenberg sa at Nato har lyktes med å bevare freden for alle Nato-land i snart 75 år.

Han var klar på at dersom noen likevel bruker militær makt, må man være klar for å svare med militær makt.

– Da er det viktig at demokratiet har sterkere våpen enn tyranniet, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen sier det er ekstremt viktig at avskrekkingen er troverdig, og at det er null rom for misforståelser eller feilvurderinger fra Moskva om Natos vilje til å forvare alle Nato-land.

– Hvis Russland, Moskva, Putin er helt sikre på at vi er der for å forsvare alle Nato-land, så blir det ikke noe angrep mot Nato-land.

– Etter annekteringen av Krim i 2014 var det behov for å sende et veldig tydelig signal til Moskva om at de ikke måtte prøve seg mot noe Nato-land. Vi er der, sa Stoltenberg.

Stoltenberg har ledet Nato siden 2014. I juli ble perioden hans forlenget fram til 1. oktober 2024 etter sterkt påtrykk fra alliansens medlemsland.

