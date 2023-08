Miljøorganisasjonene fikk ikke medhold i bjørnefellingssak

Oslo tingrett har opphevet stansen i fellingstillatelse for en binne med to unger i Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

NTB

Oslo tingrett opphever stans i skadefelling av ei bjørnebinne med to unger i Steinkjer og på Snåsa i Trøndelag.

Klima- og miljødepartementet vedtok i forrige måned for første gang fellingstillatelse på en binne med to unger. NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen våre rovdyr reagerte kraftig og leverte inn krav om midlertidig forføyning i saken.

Tillatelsen ble dermed satt på vente, men nå har altså Oslo tingrett avvist miljøorganisasjonenes krav og fastslått at departementets fellingstillatelse er gyldig, skriver Rovdyr.org.

Oslo tingrett peker på at når man vurderer bjørnebestanden samlet i det bestemte området på grensen mellom Norge og Sverige, er det liten tvil om at bjørnebestanden ikke er truet per i dag.

«Retten konkluderer med at uttak av binne NT 125 med unger ikke truer overlevelsen til den aktuelle bjørnebestanden», skriver tingretten.

Ifølge Klima- og miljødepartementet har det over flere år vært dokumentert store skader på sau i Steinkjer og på Snåsa forårsaket av den aktuelle bjørnemoren.