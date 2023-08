Cathrine Fossum fortviler: – Blir forbanna

Cathrine Fossum under Gullruten i Grieghallen.

TV 2s nyhetsanker erkjenner at situasjonen har vært belastende.

I slutten av juli anmeldte TV 2 en rekke annonser som brukte deres nyhetsanker, Cathrine Fossum, i et svindelforsøk i sosiale medier.

– Det er løgn og falske nyheter, så jeg håper folk der ute forstår det når de ser det. Våre profiler ville aldri stilt opp på saker som dette, sa TV 2s Nyhets- og aktualitetsredaktør Karianne Solbrække den gangen.

Henlagt

Torsdag skriver TV 2 at politiet henla saken samme dag som de mottok anmeldelsene.

– Det er utrolig provoserende. I hele sommer har jeg fått ukentlige henvendelser fra folk som fortsatt får annonsene opp i feeden sin. Jeg blir ganske forbanna. Du føler deg veldig forsvarsløs og maktesløs, sier Fossum til God Kveld Norge.

Hun erkjenner at situasjonen har vært belastende.

Sannsynligheten for oppklaring er lav

Til TV 2 forteller politiadvokat Andreas Foxen Haldorsen i Vest politidistrikt at saken er henlagt som følge av at det ikke foreligger rimelig grunn til å iverksette etterforskning.

Ifølge Haldorsen er det politiets plikt å prioritere hvilke saker som skal etterforskes i sammenheng med best mulig ressursutnyttelse.

– Politiet vurderer saken slik at sannsynligheten for oppklaring er lav og at forventet ressursbruk ved straffeforfølgning er høy, sier han overfor TV 2.