Norges Bank setter opp styringsrenta med nye 0,25 prosentpoeng

Det var en utbredt enighet blant økonomer og analytikere om at styringsrenta skulle opp – i tråd med signalene sentralbanken kom med i juni.

NTB

Styringsrenta til Norges Bank settes opp med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Sentralbanken signaliserer nok en økning i september.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Rentekomiteens vurdering er at det er behov for en noe høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet.

Renteøkningen denne uka var den tolvte siden det historiske nullnivået i 2021. Går det som sentralbanken anslår, kan rentetoppen være i sikte.

Samtidig kan det kan bli nødvendig med flere renteøkninger, understreker sentralbanken.

Hvis krona svekker seg mer enn tidligere anslått eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn signalisert i juni for å få inflasjonen ned, heter det i sentralbankens redegjørelse for beslutningen om å sette opp renta.

Kan få lavere rentetopp

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Bache er tydelig på at forholdene i økonomien fram til neste rentemøte i september vil påvirke veien videre. Hvis oppbremsingen i økonomien blir kraftigere enn ventet eller inflasjonen faller raskere enn forutsatt, kan det ende med at rentetoppen bli lavere enn rentebanen fra juni tilsier.

Da ble styringsrenta satt opp med 0,5 prosentpoeng. Samtidig signaliserte sentralbanksjef Ida Wolden Bache to hevinger til før toppen nås på 4,25 prosent.

– Dagens beslutning om å sette styringsrenten til 4 prosent føyer seg inn i rekken av dårlige nyheter for mange unges boligdrøm. Samtidig er det en stor belastning for de rekordmange unge som kjøpte sin første bolig i 2020 og 2021 da styringsrenten var på 0 prosent tilbake, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Omtrent som ventet

Siden Pengepolitisk rapport i juni har den økonomiske utviklingen samlet sett vært omtrent som sentralbanken så for seg.

Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta.

Konsumprisveksten har avtatt noe, men den er fortsatt høy og klart over målet. Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe.

– Mange husholdninger har høye lån, spesielt knyttet til bolig. Etter vårt skjønn bør sentralbanken ta større hensyn til husholdningenes situasjon. Styringsrenten er allerede på et høyt nivå, husholdningene vil bli stadig fattigere og bankene vil bli stadig rikere på det etablerte rentenivået, sier Geving.