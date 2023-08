Fremtind har registrert over 2000 skader etter ekstremværet

Forsikringsselskapet Fremtind har nå registrert over 2100 skader etter ekstremværet Hans. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Forsikringsselskapet Fremtind har nå registrert over 2100 skader etter ekstremværet Hans. Flest skader er det i Viken.

– Vi forsto tidlig at dette ville bli en omfattende skadesituasjon, men hadde ikke forutsett at antallet skulle overstige 2000 så raskt, sier kommunikasjonssjef i Fremtind, Anette Grønby Rein.

Så langt er det registrert 980 skader i Viken.

– Erstatningssummen for disse skadene ligger an til å bli over 100 millioner kroner, sier Grønby Rein.

Innlandet følger etter med 660 skademeldinger, til en erstatningskostnad på rundt 60 millioner.

– Og enda har vi flere skader i vente. Særlig vil det nok meldes flere innboskader når evakuerte er kommet på plass i hjemmene sine igjen, sier kommunikasjonssjefen.