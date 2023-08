Sjåføren siktet etter at buss braste inn i skole i Oslo onsdag kveld

NTB

Sjåføren av bussen som kjørte inn i en skolebygning på Tøyen i Oslo onsdag kveld, er siktet for brudd på vegtrafikkloven, skriver Aftenposten.

– Bussjåføren er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, sier krimleder Jørn Espen Nilsen ved krimvakten i Oslo politidistrikt til avisen.

Sjåføren, en mann i 60-årene, har fått førerkortet beslaglagt. Han er fortsatt ikke avhørt på grunn av hans helsetilstand.

Totalt er det tolv skadde personer. Det var elleve personer inne i bussen og én person på utsiden som har fått i seg noe røyk, har Oslo politidistrikt opplyst på X/Twitter.

Politiet har opplyst at to personer betegnes som kritisk skadd, og én som alvorlig skadd etter at bussen kjørte inn i Vahl skole på Tøyen. En av de kritisk skadde måtte frigjøres fra bussen, ifølge politiet.

Ulykken ble meldt like over klokken 22 onsdag kveld. Da skrev politiet på X/Twitter at nødetatene hadde rykket ut til Vahl skole etter melding om trafikkulykke med buss involvert. Vahl skole er en barneskole på Tøyen i Oslo og ligger over gata fra Botanisk hage.

Politiet opplyser at de ikke vet hvordan ulykken har skjedd.

– Men alt tyder på at det er en ulykke og ikke noe som har blitt gjort med vilje, sa politiets innsatsleder Svend Bjelland onsdag kveld.

Statens havarikommisjon og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe koblet inn i saken.