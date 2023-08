Mann truet og skadet flere personer i Haugesund

NTB

Én person ble fraktet til sykehus etter at en mann i 30-årene truet folk med våpen og slo folk på Flotmyr i Haugesund.

Sivile fratok mannen våpenet før politiet kom fram og pågrep ham klokka 15.56, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

En av dem som grep inn, ble kjørt til legevakt etter å ha blitt slått av mannen. Politiet varsler at de foreløpig ikke har full oversikt over saken eller skadeomfanget, men at det ikke skal være snakk om alvorlige fysiske skader.

Mannen skal ha truet til seg en bil fra sivile og deretter kjørt av gårde med denne.

– Han skal da ha kollidert inn i tre andre kjøretøy. Én av bilene han krasjet inn i, en hvit Kia, forlot stedet. Vi er interessert i å komme i kontakt med eieren av denne, sier operasjonsleder Jøran Solheim.

Personer som ble truet av mannen bes kontakte politiet. Politiet jobber med tre åsteder: To på Flotmyr og ett i Rogalandsgata.

Saken oppdateres.