Nye skogbranner herjer nord i Canada

Røyk fra skogbrann skygger for sola ved Boundary Creek i Canadas Northwest Territories. 25 kilometer øst for hovedstaden Yellowknife. Foto: Bill Braden / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Hundrevis av mennesker er reddet av militærfly fra avsidesliggende landsbyer etter at nye skogbranner utløste historiens største evakuering i Canadas Northwest Territories.

For mange er det andre gang i år at de må evakuere etter at myndighetene i territoriets hovedstad Yellowknife innførte alarmtilstand, og forsvarets fly var ofte eneste vei ut etter at veiene sørover i Canada var sperret av brann.

Canadas brannvesen sier at årets brannsesong er den klart verste i landets historie, med dobbelt så stort avsvidd område som i fjor, og det er utsikt at brannene fortsetter for fullt fram til september, når de normalt avtar.

Jordan Evoy måtte gi opp forsøket på å kjøre sørover mot Alberta-provinsen da flammene truet med å sette fyr på bilen hans. Han kom seg med nød og neppe nordover igjen til Hay River der han ble fløyet ut.

– Flammene krysset veien foran meg og hoppet over bilen min. Asfalten brant, sier han og legger til at han var redd for at bildekkene skulle smelte. Hele veien var det utbrente biler i veikanten og ingen mobilforbindelse.

Utfordrende

Til sammen har 15 prosent av befolkningen i Northwest Territories, eller 6.000 mennesker, fått ordre om evakuering, og de fleste av de 3.500 innbyggerne i Hay River, sør i provinsen, er allerede evakuert.

Foreløpig er det ikke fare for de 20.000 innbyggerne i Yellowknife, selv om det brenner bare 20 kilometer fra byen. Men byens ordfører Rebecca Alty sier folk må være forberedt på eventuell evakuering. Pasientene på et av byens sykehus er for sikkerhets skyld alt flyttet bort.

Sosiale medier og canadisk fjernsyn viser en oransjefarget, røykfylt dis over regionen, utstrakte områder med svartsvidd skog, smeltede frontlykter og avsvidd lakk på biler som folk brukte for å redde seg før veiene ble stengt.

Flere steder har brannmannskapene måttet trekke seg tilbake etter at brannene blusset opp på grunn av kraftige vindkast.

Å bekjempe branner i det arktiske Canada er spesielt utfordrende på grunn av enorme avstander, lite befolkning og dermed få veier, ifølge Mike Westwick i brannvesenet. Han sier det er vanskelig å få utstyr og mannskaper på plass.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En åsside står i flammer under en storbrann i British Columbia tidligere i sommer. Årets brannsesong er den verste hittil i Canada. Les mer Lukk

Over hele Canada



Enorme branner har i år spredt seg med stor hastighet over hele Canada, til 13 av landets provinser og territorier. 168.000 mennesker har måttet rømme, mens 135.000 kvadratkilometer er svidd av.

Det er nesten dobbelt så mye som i fjorårets brannsesong, og seks ganger så mye som gjennomsnittet over de siste ti årene. Fire mennesker har mistet livet i brannene.

Brannmannskaper har kommet fra flere land for å bidra, noen av dem helt fra Sør-Afrika.

Michael Norton i Canadas brannvesen kaller det helt uvanlig at så mange branner oppstår samtidig over hele landet.

Han sier det skyldes tørken som bare er blitt verre i mange områder og vil fortsette å skape gode forhold for branner utover ettersommeren.

Røyklagt deler av USA

Per tirsdag var det fortsatt 1100 aktive branner, hvorav 700 er ute av kontroll og over 230 er i Northwest Territories.

I British Columbia lengst vest har gradestokken klatret til over 40 grader, noe som gjør kampen mot flammene vanskeligere.

Det er likevel ikke ventet at temperaturen blir like høy som i fjor, da det i juni ble målt 49,6 grader i den lille byen Lytton før den noen dager senere brant ned til grunnen.

Årets skogbranner har også røyklagt store deler av USA, ikke minst langs østkysten, inkludert storbyen New York. Det har vært til bekymring for helseeksperter og forskere som frykter virkningen på atmosfæren.

EUs Copernicus-senter for overvåking av atmosfæren beregnet nylig at brannene i Canada har ført til utslipp av 290 millioner tonn CO2, over 25 prosent den globale totalen hittil i år.