Uendret strømpris i andre kvartal

NTB

Strømprisen i andre kvartal var på143,5 øre/kWh. Dermed ble den tilnærmet uendret sammenlignet med foregående periode.

Prisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter, nettleie og strømstøtte, var på 143,5 øre/kWh i andre kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er marginalt ned fra 143,8 øre/kWh i første kvartal, men et godt stykke unna toppene i fjerde kvartal 2021 og 2022, da prisen var på henholdsvis 164,8 og 162,2 øre/kWh, ifølge byrået.

– Etter en periode med veldig lave strømpriser i 2020 økte prisen kraftig i både 2021 og særlig 2022. I første kvartal i 2023 sank strømprisen for husholdninger med 11 prosent, men nå har altså prisutviklingen flatet ut, sier rådgiver Ståle Skrede.

Prisen for andre kvartal ble dermed 30,7 prosent høyere enn gjennomsnittlig pris for andre kvartal for de siste fem årene.

– Det er viktig å påpeke at prisene som oppgis her er gjennomsnitt for hele landet. Det var store prisvariasjoner mellom prisområder i Norge, og særlig mellom Sør- og Nord-Norge. Prisene i andre kvartal var høyere i de tre sørligste prisområdene enn i prisområdene i Midt- og Nord-Norge, sier Skrede.