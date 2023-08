NTB

Dette er blant de ventede hendelsene onsdag 16. august.

Oljefondet presenterer sin halvårsrapport

Oljefondets leder Nicolai Tangen presenterer rapporten for første halvår i år under Arendalsuka. Rapporten, som ble publisert tirsdag ved en feil, viser at Oljefondet hadde en avkastning på 10 prosent i første halvår.

Møte om flommen

Statsforvalteren i Innlandet og KS har invitert kommunene til et møte der de vil gi informasjon om hvilke utgifter som eventuelt kan dekkes etter flommen.

Verdenskjent forfatter gjester Oslo

Joyce Carol Oates, som regnes som en av verdens fremste nålevende forfattere, er i Oslo. Her skal hun møte journalist og forfatter Karin Haugen i Universitetets aula til en samtale i regi av Litteraturhuset om et langt skriveliv og litteraturens virkningskraft.

Thailandsk domstol vurderer klage fra valgvinner

Grunnlovsdomstolen i Thailand vurderer om de skal behandle en klage på en avstemning i nasjonalforsamlingen som blokkerte for at valgvinneren Pita Limjaroenrat ble statsminister. Limjaroenrat er leder for partiet Marsj Fremad.

Siste semifinale i fotball-VM

Den siste semifinalen i fotball-VM for kvinner sparkes i gang klokken 10. Vertsnasjonen Australia møter de regjerende europamesterne England. Vinneren vil møte Spania i finalen på søndag.

Manchester City kan ta nok en tittel

Det er duket for europeisk supercup når vinneren av forrige sesongs Champions League, Manchester City, møter vinneren av forrige sesongs Europa League, Sevilla i Piraeus i Hellas.