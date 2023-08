NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Dødstallet etter skogbrannen på Hawaii har passert 100

Dødstallet etter skogbrannen på øya Maui på Hawaii har steget til 101, melder guvernøren i den amerikanske delstaten.

Samtidig er bare fire av de døde blitt identifisert, sier guvernør Josh Green til CNN tirsdag. Green har tidligere sagt at han venter at antallet døde kan komme til å stige kraftig.

Nord-Korea hevder amerikansk soldat vil søke tilflukt i landet

For første gang siden en amerikansk soldat krysset grensen til Nord-Korea fra den demilitariserte sonen, har landet uttalt seg om situasjonen.

Ifølge Nord-Korea har soldaten Travis King innrømmet at han ulovlig tok seg inn i landet, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. King har sagt seg villig til å søke tilflukt i Nord-Korea eller i et tredjeland, heter det videre, da han skal ha hatt kvaler knyttet til det amerikanske militæret og samfunnet.

Harde kamper i Libya kostet 27 personer livet, ifølge sykehuskilder

Minst 27 personer er drept i harde kamper mellom militsgrupper i Libyas hovedstad Tripoli, melder helsepersonell i byen. Kamphandlingene mellom de to militsgruppene 444-brigaden og al-Radaa-styrken mandag og tirsdag blir beskrevet som de verste hittil i år.

Kildene opplyser til Reuters at ytterligere 100 personer er såret i kampene. Det fremgår ikke om det er sivile blant de drepte og sårede.

Staten spurte ikke egne fagfolk om karbonfangst-utredning

Flere er kritiske til at statens foretak for karbonfangst, Gassnova, ikke ble spurt om råd da regjeringen utredet karbonfangst på Melkøya. Stortinget vedtok i april at regjeringen måtte gjøre egne vurderinger av muligheten for karbonfangst på Melkøya i stedet for elektrifisering av gassanlegget. I utredningen gikk Oljedirektoratet god for Equinors analyse av saken.

Messi sendte Inter Miami til finalen i Leagues Cup

Lionel Messi scoret sitt niende mål på seks kamper da Inter Miami vant 4–1 mot Philadelphia Union i semifinalen i Leagues Cup. Messi sto for kampens andre mål med et langskudd langs gressmatta i det 20. minuttet. Messi vil jakte sitt tiende mål for Miami i finalen lørdag, som spilles mot vinneren av den andre semifinalen natt til onsdag. Leaugues Cup er en turnering for MLS-lag og lag fra den mexicanske ligaen.