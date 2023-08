Oljefondet stiller krav til selskaper om kunstig intelligens

Nicolai Tangen mener mulighetene med KI er enorme, men at teknologien også innebærer risiko for teknologiselskaper. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Oljefondets sjef Nicolai Tangen stiller krav om åpenhet og risikohåndtering til teknologiselskaper som jobber med kunstig intelligens (KI).

Tangen mener teknologiselskapene som oljefondet eier, må utvikle og bruke KI på en måte som fremmer ansvarlig vekst og innovasjon. I en kronikk i Dagens Næringsliv lister han opp tre krav som oljefondet stiller til selskaper som jobber med teknologien.

For det første krever Tangen at styrene i selskapene må være kompetente til å sikre at verdiskapningen ved bruk av KI er balansert med nødvendig risikostyring.

– En tydelig tone fra toppen er også avgjørende for å bygge kultur for ansvarlig KI internt i selskapene, skriver Tangen.

Hans andre krav handler om at selskapene må kunne forklare til omverdenen hvilke KI-systemer de utvikler og bruker.

– For det tredje må selskapene ha robuste prosesser for å identifisere og håndtere risiko knyttet til KI, skriver han.

Selv med gode interne prosesser for risikohåndtering mener Tangen det i tillegg er viktig at myndighetene regulerer KI.