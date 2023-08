PST-sjefen: Vi har inngått avtaler med E-tjenesten

NTB

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten har inngått nye avtaler om samarbeid som følge av kritikken etter terrorangrepet i Oslo i fjor.

Onsdag morgen står PST-sjef Beate Gangås på samme scene som sjefen i E-tjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, under et arrangement i forbindelse med Arendalsuka. Under temaet «Hva truer Norge nå» skal de to sammen med Sofie Nystrøm, som leder Nasjonal sikkerhetsmyndighet – NSM, fortelle om trusselbildet mot rikets sikkerhet i forkant av høstens valg.

Det har blåst rundt den nye PST-sjefen etter at hun kom fra jobben som politimester i Oslo for under et år siden. Gangås var ansvarlig for politiet i Oslo da terrorangrepet skjedde i Oslo sentrum i fjor sommer.

Da 25. juni-evalueringen kom like før sommeren, ble PST den største syndebukken for at ikke den hovedsiktede Zaniar Matapour var oppdaget og stanset før to personer ble drept og mange andre ble skadd i Oslo.

Forskjellige regler

Etterretningstjenesten hadde sendt sine opplysninger til PST, men det ble likevel ikke opprettet noen sak for å følge med på ham. I ettertid ble det slått fast at hele masseskytingen kunne vært unngått.

Nok en gang ble det dårlige samarbeidet mellom de hemmelige tjenestene forklart med at PST og E-tjenesten er ulike organisasjoner som arbeider forskjellig og som er underlagt ulike regler. I etterkant leverte PST en liste til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) over hvilke tiltak som kunne gjøre etaten bedre rustet til å forhindre terror.

– Vi har ulike regelsett og ulike formål, men begge har svært viktige oppdrag med å sikre rikets trygghet, sier Gangås til NTB i Arendal tirsdag kveld.

Forberedt på spørsmål

Hun blir ikke overrasket om det kommer noen spørsmål om samarbeidet med E-tjenesten under publikumsmøtet i Arendal onsdag morgen. Etter at 25. juni-evalueringen ble lagt fram, har PST jobbet for å bedre kontakten med den militære etterretningen.

– Vi har gjort en del grep og laget egne avtaler på samarbeid. Vi har god dialog på tvers av de hemmelige tjenestene og jobber godt sammen, sier Gangås om tiltakene som gjort siden juni.

Mange i PST kjenner seg ikke igjen i kritikken og påstandene om det vanskelige forholdet til E-tjenesten, sier Gangås, og legger til at de arbeider veldig tett sammen på mange områder.

Ingen sjarmoffensiv

For første gang stiller også det hemmelige politiet med egen stand under Arendalsuka. Strategisk plassert ved kulturhuset i byen fant mange veien innom teltene de første to dagene av arrangementet.

– Dette er ingen sjarmøroffensiv fra de hemmelige tjenestene, men vi opplever at det er viktig å få fram hva PST driver med, og at vi er åpne om det vi kan være åpne om, sier Gangås som selv har tenkt å ta en tørn i boden.

I forkant av årets arrangement gikk PST også ut med en advarsel om at publikum og aktører måtte være forberedt på at fremmede makter ville ha spioner på plass i Arendal.

Senere onsdag skal Gangås også delta under en debatt der spørsmålet er om lokalpolitikere trues til taushet. Det er et faktum at mange politikere, også lokalt, opplever å få mye hets og trusler. For mange blir det så mye at de ikke orker å stå i politikken.

– Dette er et spennende spørsmål. Hvor mye skal en politiker tåle, og når truer det demokratiet, spør Gangås.