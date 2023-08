Drapssaken i Haugesund: Obduksjonen styrker politiets hypotese om drap

En mann ble mandag funnet død i en leilighet i Haugesund. En mann er siktet for drap etter funnet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Mannen som ble funnet død i Haugesund mandag, er obdusert. Funn under obduksjonen styrker politiets hypotese om at mannen ble drept.

Det sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NTB. Likevel ønsker han på nåværende tidspunkt ikke å si noe mer om måten politiet mener at mannen ble drept på.

– Vi har vært på åstedet og gjort en del beslag der, men jeg ønsker ikke å si noe mer om hva vi har beslaglagt.

Politiadvokaten legger også til at de ennå ikke har fått bekreftet den avdøde mannens identitet.

– Vi har mange holdepunkter som tyder på hvem dette er, men det vil ta en dag eller to til før vi kan være helt sikre, sier han.

Den avdøde mannen hadde vært savnet en god stund da han ble funnet. Soma vil ikke si noe om hvor lang tid det er snakk om.

– Det jeg kan si, er at han har vært savnet en stund.

Bilder fra stedet viser krimteknikere som har på seg gassmasker utenfor leiligheten. Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere dette, da han selv ikke har vært på åstedet.

Ikke avhørt

Den siktede mannen er foreløpig ikke avhørt etter at han ble pågrepet.

– Han ønsket ikke å la seg avhøre i dag, men vi tar sikte på et avhør om ikke lang tid. Foreløpig har vi avhørt flere personer som kjenner både siktede og avdøde. I tillegg har vi fortatt en rundspørring i nabolaget der den avdøde mannen ble funnet.

Mannen ble funnet på en privat adresse. Denne hadde politiet fått tips om.

– Det jeg kan si om adressen, er at avdøde hadde opphold på adressen da han ble funnet.

Politiet vil fortsette undersøkelsene på åstedet i en stund til. De får også bistand fra Kripos til de krimtekniske undersøkelsene. Soma utelukker heller ikke at flere personer er involvert i hendelsen.

– Vi er såpass tidlig i etterforskningen. Det har gått litt over et døgn siden den avdøde mannen ble funnet, så vi går ut bredt for å oppklare saken, sier politiadvokaten.

Nekter å ha noe med saken å gjøre

Mannen som er siktet for drapet, stiller seg uforstående til siktelsen. Det opplyser hans forsvarer Stian Kristensen til NRK.

– Han er sterkt preget av siktelsen, sier advokaten til kanalen.

Det er en relasjon mellom den siktede mannen og avdøde.

– Hva slags relasjon det er snakk om, er noe politiet har jobbet med å avdekke. På et så tidlig tidspunkt er det eneste vi kan si, at de kjente hverandre, sier Soma.

Siktede blir framstilt for varetektsfengsling onsdag klokken 13.30.