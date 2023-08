Norske F-35 har gjennomført 26 utrykninger i år

Norske F-35 kampfly har per 15. august i år gjennomført 26 utrykninger.

NTB

Det norske forsvaret har gjennomført 35 hurtige reaksjonsvarsler med kampflyene F-35 så langt i år.

– Vi har oppdatert siden med de nyeste tallene, som er 26 utrykninger og 45 identifiseringer, opplyser talsperson Stian Roen for Luftforsvaret til Forsvarets forum.

Roen understreker at dette er tall per 15. august. Til sammenligning var tallene for hele fjoråret 24 utrykninger med 43 identifiserte fly.

Dersom et ukjent fly nærmer seg norsk luftrom, rykker Forsvaret ut med to F-35 fra Evenes flystasjon. Kampflyene finner de ukjente flyene, og identifiserer og dokumenterer dem.