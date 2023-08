Dette er Norges ti mest klimautsatte kommuner

Etter ekstremværet Hans' herjinger har risikoen for klimaskader virkelig kommet på dagsorden. Nå har forsikringsselskapet Tryg regnet seg fram til landets ti mest klimautsatte kommuner.

– Disse dataene tar for seg helning i terreng, vassdrag, vannoppsamlingsplasser, hvor bebyggelsen er og høyde på bebyggelsen. De tar også for seg noen klimadata for fremtiden og eksisterende skadehistorikk. Det gjør at det kan være forskjellige ting som slår ut for at man kommer på denne listen, forklarer Espen Opedal, landssjef i Tryg forsikring til ABC Nyheter.

Espen Opedal. Foto: Tryg Forsikring

Selve listen ble presentert under Arendalsuka tirsdag og på toppen av listen finner man storbyen Stavanger, deretter nabokommunen Sola og så Lillestrøm. Se hele topp ti-liten lengre nede i artikkelen.

– Øverst finner vi Stavanger og Sola, men ikke overraskende er både Lillestrøm, Ullensaker og Drammen blant de mest sårbare kommunene. Kommuner som nå er hardt rammet av ekstremværet «Hans». Slik sett har vi fått bekreftet at modellen er realistisk og holdbar. Vi skulle bare ønske at vi ikke fikk bekreftet det på denne måten, sier Opedal.

En campingplass ved Hamar ble hardt rammet av ekstremværet Hans. Likevel kommer ikke Hamar på topp ti-listen til Tryg forsikring over de mest klimautsatte kommunene i landet. Les mer Lukk

Vann den største klimarisikoen

Opedal sier den største klimarisikoen for kommunene er nettopp ekstremvær som «Hans».

– Det er vann som trenger inn i hus som er den store problemstillingen. Det kan være faren for typisk styrtregn eller vassdrag som går over sine bredder. Det kommer sjelden fra tak. Det som virkelig skaper de store klimaskadene er når hele borettslag eller deler av byer blir stående under vann, utdyper han.

– «Hans» har gitt oss nok en påminnelse om at det gjøres for lite for å begrense og forebygge skadene som mer ekstremt vær gir oss. Med bedre teknologi, langsiktige værvarsler og gode analyser bør det være mulig å få til nettopp det, opplyser han.

Mer komplekst vær

Trygs utregninger er gjort i samarbeid med Bjerknessenteret og Climate Futures som ledes fra NORCE. Climate Futures utvikler klimavarsling fra ti dager til ti år frem i tid. Målet er å kunne håndtere klimarisiko i flere sektorer bedre, og forebygge skader.

– Vi forventer varmere vær fremover og ikke minst våtere vær, fortalte Marie Pontoppidan, Forskningsleder regionalt klima, NORCE & Bjerknessenteret under fremleggingen tirsdag.

Norges ti mest klimautsatte kommuner Kommunene med størst forventet risiko. Stavanger

Sola Lillestrøm Bodø Tromsø Alta Ullensaker Drammen Hå Moss Kilde: Tryg forsikring

Til stede var også NVE-sjef Kjetil Lund, som kunne fortelle at også de har hatt travle dager med ekstremværet, men påpekte at varslingene hadde fungert bra og at skadene kunne blitt langt mer alvorlige om man ikke allerede hadde satt inn sikringstiltak.

– Men vi ser at ekstremværet blir mer komplekst og skaper store skader, fortalte han.

Kjetil Lund er direktør i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

Kan føre til strengere forskrifter

Kjetil E. Lein, Visepresident i NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon) mener man bør bli flinkere til å grundig undersøke grunnforholdene før man bygger nye hus:

– Bedre kartlegging kan avdekke hvor man kanskje ikke bør bygge eller hva som vil bli ganske utsatt. Det gjør at vi kan sette inn de riktige tiltakene.

–Men har vi ikke oversikten så famler vi litt i blinde og det kan koste oss dyrt, fortalte han under en paneldebatt om temaet.

– Frem til i dag har vi levd i en verden der vi tror at klima ikke endrer seg. Når vi da selekterer i forhold til klima, så har vi forholdt oss til erfaringsdata. Nå ser vi mer også på fremtidsdata. Vi regner ikke bare på sannsynligheten for flom, men også hvor stor den flommen kan bli. Sannsynligvis vil det bety at de tekniske forskriftene blir strengere, fortalte Per-Arne Horne, Direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Karl Arne Jespersen, Kjededirektør, Mesterhus påpekte at de nye boligtallene som kom tirsdag viste at det bygges 15.000 boliger for lite i Norge.

– Vi kan ikke gjøre det mye vanskeligere å bygge bolig, men vi må bygge forsvarlig. Det er kommunens oppgave å sikre at det er nok sikre områder å bygge på, fortalte han.

– Vi kan ikke bygge helt hundre prosent sikkert, men så sikkert som mulig.

Vurder drenering før kjøkken-oppussing

Opedal i Tryg anbefaler folk som vurderer å pusse opp boligen å først kikke utenfor husets vegger, før man eventuelt investerer i nytt bad eller kjøkken.

– Drenering rundt hus det ble jo gjort når huset var nytt. Men det har vi forstått fra fagfolkene at tetter seg til over tid. Det å grave opp rundt huset og drenere på nytt kan virke som en stor og dyr investering, men det kan faktisk være forskjellen på å ende med et hus som har gjentatte vannskader i kjeller og er noe man bør sjekke ut når man kjøper hus: Hvor gammel er dreneringen og hva vil det eventuelt koste å fikse noe slikt? sier han til ABC Nyheter.

– Å gå på visning når det regner er faktisk ikke så dumt, for da vil du lettere se hvor vannet renner og hvor det legger seg, utdyper han.