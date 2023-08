Tiltalt etter kappløp på E18 – målt til minst 211 kilometer i timen

NTB

En 20 år gammel mann er tiltalt etter at et gatebilmiljø sperret av E18 og arrangerte kappløp på motorveien 9. juni i år.

Ifølge tiltalen har sjåføren kjørt betydelig raskere enn fartsgrensa på 100 kilometer i timen, samtidig som han flere ganger byttet kjørefelt for å passere andre biler – også den han kappkjørte mot, skriver Drammens Tidende.

Etter kappløpet ble mannen oppmerksom på en sivil politibil og stakk av. Biljakten gikk på E18 mot Vestfold, og over en strekning på nærmere en mil målte Utrykningspolitiet (UP) ham til en gjennomsnittshastighet på minst 211 kilometer i timen i 100-sona, skriver avisen.

Knut Smedsrud, som leder Utrykningspolitiet, ba etter hendelsen om regelendringer for å hindre de verste råkjørerne.

Han ønsket at politiet skal kunne inndra kjøretøyet hvis man kjører i mer enn 200 kilometer i timen. Han mente også at politiet skal kunne konfiskere bilen dersom man kjører mer enn dobbelt så fort som fartsgrensen, og speedometeret samtidig viser over 100 kilometer i timen.

Mannens forsvarer, Tom-Daniel Karlstad, skriver i en SMS til avisen at dette vil bli en del av temaet i retten, men ønsker ikke å kommentere det ytterligere.