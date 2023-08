Drapssaken i Vindafjord: Politiet har bedt om bistand fra Kripos

NTB

Politiet ber om bistand fra Kripos i etterforskningen av drapet på en mann i 60-årene i Vindafjord i Rogaland.

– Det har vært kriminalteknikere på åstedet i går, vi har også bedt om bistand fra Kripos til kriminaltekniske undersøkelser, sier politiadvokat Christine Kleppa til TV 2.

Det var klokken 4.06 natt til søndag at politiet via AMK fikk melding om at en mann i 60-årene var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune. Det er en kvinne i 40-årene som varslet AMK, som er siktet for å ha drept mannen.

Kleppa sier til kanalen at åstedet er en garasje i tilknytning til en enebolig.

Kvinnen fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett tirsdag, med bakgrunn i bevisforspillelsesfare. Kvinnen tar avstand fra siktelsen og nekter straffskyld.