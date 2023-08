Skadene etter Hans øker – kostnadene anslås til 1,6 milliarder så langt

NTB

Forsikringsselskapene har registrert rundt 7000 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter. Skadene anslås å koste rundt 1,6 milliarder kroner.

Det viser beregninger fra Norsk Naturskadepool.

– Vi understreker at anslagene kun gjelder allerede innmeldte skader og er foreløpige. Mange av de skadelidte har store belastninger nå, sier administrerende direktør Ståle Solem Ingebrigtsen i Norsk Naturskadepool.

I tillegg kommer innmeldte skader på blant annet campingvogner og biler.

Ekstremværet «Hans» har også forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i Norsk Naturskadepools beregninger.

Ingebrigtsen sier at forsikringsselskapene hjelper kundene så raskt de kan, og at de har omprioritert ressurser for å bistå de skadelidte.