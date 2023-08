NTB

Jernbanebrua over Lågen ved Ringebu har kollapset. Det får store konsekvenser for Dovrebanen og Ringebu kommune – som ber staten komme raskt på banen.

Brua ble hardt skadd av flommen etter ekstremværet Hans. Lokalbefolkningen har gått og ventet på at den skulle rase ut i elva, og mandag skjedde det.

– Brua har detti ned og ligger i elva. Det er rett og slett tragisk, sier ordfører Arne Fossmo til NTB.

– Det er trist og tragisk

Han påpeker at Ringebu har E6 midt gjennom sentrum, og frykter at det nå blir mer godstrafikk der. Han ber staten sørge for at brua kommer opp igjen, og også for at det blir bygget en ny E6.

– Vi har gått og tenkt på at den brua kunne dette ned. Og i dag datt den jo ned. Det er trist og tragisk. Det haster veldig å få den opp. Kollektivtransporten blir helt borte. Det er ikke noen tog som kan gå på Dovrebanen her før brua er oppe igjen, sier Fossmo.

Knakk på midten

Det er muligens skader på veibrua like ved også. Jernbanebrua har knekt på midten og rast ned i elva.

– Brufundamentet på midten av Randklev bru løste seg og knakk. Dermed ligger midten av brua i elven, mens den fortsatt henger fast på sidene, sier pressevakt i Bane Nor, Anne Kirkhusmo, til NTB.

Hun forteller at Bane Nor hadde folk på stedet for å kartlegge skadene på brua etter ekstremværet, da den kollapset.

Nå sitter Bane Nor i krisemøte om hendelsen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen , som meldte om brukollapsen først.

Dovrebanen går over Randklev bru. Det betyr at denne delen av strekningen ikke kan trafikkeres.

– Vil ta lang tid

– Vi kan ikke si noe om hvor lang tid det tar før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Bane Nor og Vegvesenet har midlertidige bruer i beredskap, og vi vil blant annet se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor i en pressemelding.

Dovrebanen ble av hensynet til sikkerheten stengt for all trafikk mer enn to døgn før skadene på brua oppsto. Dermed innebar hendelsen på Randklev aldri fare for liv og helse. Randklev bru er en 172,5 meter lang fagverksbru av stål, med tre like lange spenn. Brua er direktefundamentert på elvebunnen, og den ble bygd i 1957.

Andre jernbanebruer som har hatt stor belastning under flommen, vil bli grundig kontrollert før togtrafikken gjenopptas, i likhet med fyllinger, sideterreng og øvrige tekniske anlegg.