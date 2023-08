Mer regn i vente for flomutsatte områder – kan komme kraftige byger

NTB

Værgudene spiller ikke på lag med de flomutsatte områdene på Østlandet. Fra tirsdag kveld skal det igjen bøtte ned – og det kan komme ganske kraftige byger.

– Det ser ikke helt bra ut, sier statsmeteorolog Eirin Walstad Ristesund til NTB.

Uværet starter over Ringerike tirsdag ettermiddag og flytter seg nordover i løpet av natt til onsdag.

– Det blir ikke like ille som det var under Hans med tanke på mengden regn som kommer, men det kommer nok til at det kan gi konsekvenser for de områdene som allerede er rammet, sier Ristesund.

Hun sier det vurderes farevarsel på dette, knyttet opp mot flom og jordskred i de allerede nedregnede områdene.

Vurderer farevarsel for styrtregn

Det er områdene rundt Mjøsa som får mest nedbør, men nøyaktig hvor de kraftigste bygene kommer, er usikkert. Ifølge meteorologen snakker vi om opp mot 20 millimeter på en time lokalt, og det vurderes farevarsel for styrtregn.

Det er bygene som gir størst konsekvenser når det gjelder skred, mens det er den totale vannmengden som påvirker flomnivået. Mandag formiddag var det fortsatt rødt farevarsel om flom fra NVE for deler av Drammensvassdraget, mens det var oransje for deler av Glomma og Mjøsa.

– Vil bidra til at vannstanden holder seg høy lenger

– Det vil sannsynligvis ikke føre til at det går opp igjen i de store vassdragene og sjøene i Drammensvassdraget, Mjøsa og Øyeren, men det vil bidra til at vannstanden holder seg høy lenger, sier hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Inger Karin Engen, til NTB.

Natt til mandag har vannstanden i de flomstore innsjøene flatet ut og synker sakte, ifølge NVE. Unntaket er Tyrifjorden som fremdeles har steget litt i løpet av natten.

– Flom har med hvor mye vannføring det er i elvene, mens jordskred er mer knyttet til den kortvarige intensive nedbøren, sier Ristesund.

