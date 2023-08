Ekstremværet Hans: Fortsatt stengte strekninger og forsinkelser i togtrafikken

NTB

Det er forsinkelser i togtrafikken og stengte strekninger flere steder på Østlandet på grunn av flom og ekstremvær. Dette er status mandag morgen:

Bergensbanen: Det har vært stengt på strekningen Hønefoss-Geilo på grunn av flom, men her er det nå åpnet for godstrafikk. Det kommer en oppdatering om persontrafikk mandag klokka 10.

Gardermobanen: Det er færre spor i bruk ved Eidsvoll på grunn av flom, og det er derfor forsinkelser og innstillinger. Ny oppdatering kommer tirsdag klokka 12.

Dovrebanen: Det er stengt for trafikk mellom Hunderfossen og Dombås på grunn av værforholdene. Bane Nor har foreløpig ingen prognose for åpning av togstrekningen, men understreker at det kommer til å ta tid.

Sørlandsbanen: Det er forsinkelser på strekningen Gulskogen-Mjøndalen på grunn av flom.

