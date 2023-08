Frp-leder ønsker ulik undervisning i ungdomsskolen

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug tar et oppgjør med enhetsskolen, som betyr at alle elevene får lik undervisning. Hun ønsker differensiert undervisning i ungdomsskolen.

Ifølge Listhaug er problemet med enhetsskolen at alle elever, uavhengig av hva slags utgangspunkt de har, skal gjennom den samme trakten. Hun ønsker å innføre differensiert undervisning i ungdomsskolen for å ivareta potensialet til både svakere og dyktigere elever, skriver VG.

– Det kan eksempelvis være at yngre elever går sammen med eldre hvis de er veldig talentfulle, sier Listhaug og legger til at det viktige er at vi som samfunn får utnytte den enkelte elevs potensial fullt ut.

– Undervisningen blir for tung teoretisk for mange. Når lærerne ser at elever mistrives med teori, da må de få hjelp til å dyrke det de er gode på. De som er praktisk anlagt må få undervisning som er tilrettelagt for dem, eksempelvis ved å ta i bruk private bedrifter, bilverksted, snekkere og andre som ønsker å hjelpe elever som har en interesse i deres retning.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier derimot at forskning viser at tidlig inndeling av elevene ikke gir mer læring og har negativ effekt på sosial utjevning.

– OECD er blant de som advarer mot tidlig nivådeling. Alle elever skal få bryne seg på teoretiske utfordringer og praktisk oppgaveløsning i både barne- og ungdomsskolen. Det vil bidra til bedre forutsetninger for å velge retning på videregående, sier Brenna.