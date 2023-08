De etterlatte etter Nav-drapet i Bergen vurderer søksmål – får hjelp av Elden

NTB

Advokat John Christian Elden er hyret av de etterlatte etter Nav-drapet inn for å utrede et mulig søksmål mot Nav. Mandag starter ankesaken i lagmannsretten.

– For oss er det Nav Årstad som står i fokus. Vi mener at drapet på Marianne lett kunne vært unngått hvis Nav hadde tatt sikkerheten på alvor. Gjerningsmannen burde aldri fått gå inn i møterommet med en veske, sier Pål Gerhard Olsen til Bergensavisen.

Han er broren til Marianne Amundsen, som ble drept på Nav-kontoret i Bergen 20. september 2021.

Mandag starter ankesaken i Gulating lagmannsrett mot mannen som knivstakk og drepte Amundsen. Hennes kollega Ida Aulin ble også knivstukket, men overlevde.

I desember i fjor ble mannen dømt i Hordaland tingrett til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Forsvarer Morten Grimstad mener at hans klient var utilregnelig, og heller burde ha blitt dømt til tvungent psykisk helsevern.

Før rettssaken i fjor skrev Bergens Tidende at de etterlatte vurderer å saksøke Nav. Nå er advokat John Christian Elden hyret inn av de etterlatte, som inkluderer Amundsens fire barn, bror og foreldre, for å vurdere om det er grunnlag for et søksmål. Elden sier til Bergensavisen at han vil starte arbeidet etter at straffedommen foreligger.

Nav-direktør Hans Christian Holte sier at familien selv må vurdere om de vil gå til søksmål.

– Vi vil selvsagt møte en slik prosess med åpenhet, og ønsker å bidra slik at saken lander på best mulig vis, sier Holte.