NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 14. august.

Person til sykehus etter å ha falt i vannet i Porsgrunn

En person ble fraktet til sykehus etter å ha blitt hentet opp av Porsgrunnselva i Telemark.

Personen mottok livreddende helsehjelp etter å ha blitt hentet opp av vannet. Politiet fikk melding om hendelsen søndag klokken 23.26.

Kuppmakerne i Niger vil straffeforfølge presidenten

Militærjuntaen som har kuppet makten i Niger sier at landets demokratisk valgte president, Mohamed Bazoum, skal straffeforfølges for høyforræderi.

I tillegg skal den nå avsatte presidenten straffeforfølges for «undergraving av sikkerheten», ifølge en uttalelse som ble lest opp på landsdekkende TV sent søndag.

USA sender etterforskere til Ecuador etter presidentkandidatdrapet

USAs føderale politi FBI sender etterforskere til Ecuador for å bistå med å finne de som sto bak drapet på presidentkandidaten Fernando Villavicencio.

FBI-betjentene var i møter med ecuadoriansk politi søndag som del av en felles innsats for å finne ut hvem som sto bak drapet, som skjedde etter Villavicencio hadde holdt et valgkampmøte i hovedstaden Quito onsdag kveld.

Hovland jaktet seieren i PGA-sluttspillet, men endte på 13. plass

Golfstjernen Viktor Hovland har startet den siste runden i PGA-sluttspillet i Memphis på solid vis – men endte på en delt 13. plass.

Amerikanerne Lucas Glover og Patrick Cantlay delte førsteplassen med 15 slag under par, og måtte playoff. Nordmannen endte PGA-sluttspillet ti slag under par.