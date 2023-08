Slik vil nabokrigen mellom Ukraina og Russland ende: – Tre hovedscenario

– Det er nok veldig mange rundt Putin som ser at dette er ekstremt dyrt. De ser at forsvaret blir ødelagt, store tap av russiske liv, samfunnet og økonomien blir skadelidende og pengene de har syltet ned i Vesten blir låst av sanksjoner, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. På bildet deltar president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergej Sjojgu og admiral Nikolai Yevmenov under den årlige marinens dag i St. Petersburg 30. juli 2023.

18 måneder etter at Putin ga ordre om å invadere Ukraina og styrte Zelenskyj, er krigen fastlåst. Selv ikke hundretusenvis av drepte og sårede får den russiske diktatoren til å stanse blodbadet.

– Vi har nå tre hovedscenario. Det første er en langvarig utmattelseskrig, noe vi ser konturene av nå. Dette er det mest sannsynlige utfallet, og betyr at krigen vil fortsett på ubestemt tid, kanskje over flere år. Det andre scenariet forutsetter fredssamtaler mellom partene. Det vil kreve at Nato, eller i hvert fall noen av nasjonene, gir Ukraina sikkerhetsgarantier, og vil trolig innebære et kompromiss hvor Ukraina må oppgi deler av ukrainsk territorium. Dette vil være politisk krevende å få til, men er det mest optimistisk scenariet med tanke på å stoppe krigen.

Det sier oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole, Geir Hågen Karlsen, til ABC Nyheter.

– Det er også et farlig scenario

Russlands president, Vladimir Putin, og presidenen i Belarus, Aleksander Lukasjenko, tenner lys i en kirke. Foto: Pool / AP / NTB Les mer Lukk

Det tredje scenariet er et sammenbrudd i Russland. Dette er nok det minst sannsynlige utfallet av krigen, men opprøret til Prigozjin viste at situasjonen er mer ustabil enn de fleste trodde Hvis det skjer vil det kunne innebære stor dramatikk og uforutsigbarhet.

- Det fjerde scenariet, en langvarig utmattelseskrig, kan ende i en frossen konflikt, med paralleller til Georgia, Nagorno-Karabakh, Nagorno Karabak og utbryterrepublikken Transnistria i Moldova.

– Det er også et farlig scenario, påpeker Karlsen.

– Hva tror du er russernes strategi etter 18 måneders krig?

– De ønsker nok å holde så mye okkupert territorium så lenge som mulig, og på den måten trekke ut krigen. Så satser de kanskje på en løsning i løpet av neste år eller året etter. Jeg tror russerne satser på at Vesten går lei og til slutt er villig til å inngå kompromiss, gjerne kombinert med politisk uenighet i Vesten.

– Mange russere ser nok at krigen ledes dårlig

– Men hvorfor er det ingen som stanser Putin når Russland påføres så mye smerte, tap og internasjonal isolasjon?

– Det er nok veldig mange rundt Putin som ser at dette er ekstremt dyrt. De ser at forsvaret blir ødelagt, store tap av russiske liv, samfunnet og økonomien blir skadelidende og pengene de har syltet ned i Vesten blir låst av sanksjoner. Samtidig blir Russland ekstremt avhengig av Kina, noe de ikke liker, men nå har de ikke noe valg. Mange russere ser nok at krigen ledes dårlig. Det er derfor et potensial for ustabilitet i Russland, og vi kan derfor ikke utelukke en ustabilitet i Russland som vi i dag ikke vet hvor vil ende.

– Hele det russiske samfunnet er nå militarisert

– Hvor lenge kan Russland holde det gående?

– Dette er en industriell krig. Den russiske økonomien er satt på krigsfot, og hele det russiske samfunnet militariseres mer og mer. Vi ser også at de samarbeider med land som Iran og Nord-Korea. Nå har nok ikke Nord-Korea all verdens kvalitet, men de har kvantitet. Russland ønsker også å kopiere iranske droner og annen våpenteknologi, og på den måten få opp storskala produksjon av for eksempel droner. Iran har produsert under strenge vestlige sanksjoner i mange år, mens russisk våpenindusrtri har vist seg å være fulle av vestlige komponenter. Derfor får ikke russiske våpenfabrikker tak i reservedeler i og med at Russland ikke har denne teknologien selv. Nå prioriteres våpenindustrien foran alt.

– Kina er nok ikke glade for måten Putin opererer på

– Er det i Kinas interesse at krigen fortsetter?

– Kineserne har alltid vært opptatt av stabilitet. De er nok ikke glade for ustabiliteten verden opplever nå, og måten Putin opererer på. Samtidig er Kina glad for å ha en alliert i Sikkerhetsrådet, og at Russland er det landet som må tåle mest kritikk internasjonalt. Kina er også fornøyd med at Vesten, og USA spesielt, holdes opptatt i Europa. Kina eksporterer til hele verden, og ustabiliteten går også utover de kinesiske markedene. Dette er nok en krevende avveining for Beijing.

– Vi kan oppleve et russisk sammenbrudd



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under et besøk i den krigsherjede byen Avdijivka i Donetsk. Les mer Lukk

– Hva kan skje internt i Russland dersom krigen haler ut og de russiske tapene fortsetter?

– Jeg tror vi kan få oss noen veldig store overraskelser her, og disse kan komme på flere måter. Vi kan få et kupp i Moskva. Mange er nok veldig uenig i retningen krigen tar. Vi kan oppleve et russisk sammenbrudd ved fronten. Da kan vi få en parallell til inngangen til den russiske revolusjonen i 1917. Det kan skje at russiske soldater nekter å slåss fordi tapene er så store og ledelsen er dårlig.

– Vi kan også se for oss at russere går ut i gatene og protesterer, og Putins sikkerhetsstyrker ikke vil eller ikke klarer å slå opprøret ned. Det kan også skje en oppløsning internt i de russiske regionene, som vil slutte å sende unge menn i krigen, og samtidig vil holde tilbake inntektene fra naturressursene. De kan føle at de har betalt nok. Ingen av disse scenariene er særlig sannsynlige, men i dag kan ingenting utelukkes. Det så vi etter det væpnede Wagner-opprøret.

– Kan føre til at det blir enda verre

– Men vil krigen kunne fortsette selv om det gjennomføres et kupp i Moskva?

– Et militært kupp kan føre til at det blir enda verre, men det kommer an på hvem som overtar etter Putin. Det er nok av nasjonalister som kan tenke seg å trappe opp krigen. Det mest positive ville være hvis en som overtok makten velger å gi Putin skylden for alt som har gått galt, og deretter prøver revitalisere en ny politikk overfor Europa. Det vil også kunne føre til motstand intern i Russland, så her er det ingen lette løsninger, svarer oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

