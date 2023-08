Syklist funnet uskadd etter redningsaksjon i Midtre Gauldal

NTB

En 50 år gammel kvinne er funnet uskadd etter at det ble satt i gang en redningsaksjon etter henne i Midtre Gauldal i Trøndelag søndag kveld.

Redningsaksjonen ble satt i gang etter at politiet fikk melding om at syklisten, som var på tur opp til fjelltoppen Rødsteinen, hadde falt og sklidd ned en bratt skråning. Bakkemannskaper og et redningshelikopter deltok i redningsaksjonen.

Litt etter klokken 20 opplyste Trøndelag politidistrikt på X/Twitter at kvinnen var funnet uskadd i svært ulendt terreng i søksområdet.