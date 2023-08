Flomtoppen nådd flere steder, men vannstanden holder seg i dagevis

NTB

Flomtoppen er nådd i Mjøsa og Øyeren, og den er ventet snart i de andre store innsjøene. Likevel er ikke faren over.

Politiet i Øst ber folk være forsiktige og opplyser at flere sperringer har blitt satt opp på Romerike og i Østfold.

– Vi ber våre innbyggere respektere disse sperringene da overtredelse kan forstyrre redningsarbeid eller medføre fare for den som bryter sperringene, skriver de på X, tidligere Twitter.

Vannstanden er fortsatt høy og vil holde seg sånn i Tyrifjorden, Randsfjorden, Krøderen, Sperillen, Mjøsa og Øyeren.

Toppen nådd flere steder

Flomtoppen er trolig nådd i Mjøsa, Øyeren og Glomma, opplyser NVE til NRK. Også i Hønefoss håper NVE at toppen er nådd.

– Vannstanden i Mjøsa har steget litt i natt, men siden midnatt har den steget bare 1 centimeter. Vannstanden er der nå på 125,14 meter over havet, og det ser ut som den kulminerer på det, sier seniorrådgiver Erik Holmqvist i NVE til NRK.

Dermed er innsjøen en halv meter under nivået i 1995.

Bilder hos Ringsaker Blad viser at hele brygga til Skibladner ligger under vann, og at den gamle Spritbua i Moelv også er kraftig oversvømt.

Holmqvist sier vannføringen i Glomma også har kulminert det siste døgnet.

– Det betyr også at når vi kommer ned til Øyeren, har vannstanden steget litt i løpet av natten, men det ser ut til å kulminere nå på morgenen, sier Holmqvist.

– Hold avstand

Også i Drammensvassdraget rundt Hønefoss håper NVE at toppen er nådd. I Tyrifjorden nås flomtoppen trolig innen tirsdag.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund tror man også når toppen i Drammenselva ned mot Mjøndalen og Drammen innen kort tid, men at faren ikke er over.

– Folk bør fortsatt være forsiktige. Holde avstand. Og så vil det også være slik at når vannet trekker seg tilbake, så bør folk være forsiktige da også. For det kan ha skjedd endringer siden sist, sier Lund til NRK.