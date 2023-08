Mehl besøker flomutsatte områder

NTB

I dag besøker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tre flomrammede kommuner på Østlandet.

Mehl skal etter planen besøke administrasjonssentrene i kommunene Nesbyen, Nordre Land og Sør-Aurdal.

Denne uken har store deler av Østlandet blitt rammet av ekstremværet Hans, som har ført til både flom, skred og store ødeleggelser. En rekke veier er blitt stengt som følge av flommen, og mange er blitt evakuert fra hjemmene sine.

Sentrum av Nesbyen ble fullstendig oversvømt. I Bagn i Sør-Aurdal ble et hus tatt av ras, noe som førte til at beboere i 60 boenheter i boligfeltet ble evakuert. Dokkaelva gikk også tidligere i uken over sine bredder. Det førte til at blant annet store deler av Dokka camping ble helt oversvømt.

Riksvei 7 i Hallingdal er fremdeles stengt ved Nesbyen og Gol. Det er skiltet med korte omkjøringsruter på stedet.