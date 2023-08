15-åring fra Stavern omkom i trafikkulykken i Oslo fredag kveld

En mann i slutten av 20-årene er siktet for å ha forårsaket ulykken. Han er alvorlig skadd.

Det var en 15 år gammel gutt fra Stavern som mistet livet i trafikkulykken på E18 ved Hvervenbukta i Oslo fredag kveld.

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Totalt var det fire personer i bilen.

En mann i slutten av 20-årene er siktet for å ha forårsaket ulykken. Han er alvorlig skadd. På bakgrunn av sakens alvorlighet er det tatt blodprøve for å avdekke om det har vært rus involvert eller ikke, opplyser politiet.

De to andre som satt i bilen, en 18 år gammel mann og en 18 år gammel kvinne, er lettere skadd. Politiet vil forsøke å avhøre disse i løpet av dagen. De har status som vitner.

Det var fredag kveld klokken 22.03 at politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien på E18 ved avkjøringen til Mastemyr. Det var en politipatrulje som kom over bilen.

Politiet har foretatt teknisk og taktisk etterforskning på stedet og vil gjennomføre tekniske undersøkelser av bilen. Statens vegvesens ulykkesgruppe ble også varslet om hendelsen.

Politiet skal også innhente videoopptak fra Vegtrafikksentralens kameraer i området.

Spesialenheten for politisaker ble også varslet om hendelsen. Dette fordi politiet fulgte etter bilen før ulykken skjedde.

Slik etterforskning skal skje selv om det ikke er grunn til å mistenke at det har skjedd en straffbar handling, skriver Spesialenheten i en pressemelding.