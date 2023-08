Transportbåndet på Hønefoss har falt i elva – gikk til bunns

Det var fredag frykt for at transportbåndet skulle treffe Hønefoss bru. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Natt til lørdag falt transportbåndet på Follum på Hønefoss i elva. Båndet gikk til bunns og har dermed ikke skapt skader på Hønefoss bru.

Båndet skal ha falt i elva klokken 00.12 natt til lørdag, skriver Ringerikes Blad.

– Det er festet en plastbøye til transportbåndet slik at det kan følges om det beveger seg. Transportbåndet skal ha gått til bunns da det løsnet, opplyser Marthin Haugen, vaktleder hos 110-sentralen i Vestre Viken til avisen.

Erik Næss hos Ringerike brannvesen har ikke mer nytt å melde klokka 07.20 lørdag morgen.

Hønefoss bru ble fredag stengt for all ferdsel som følge av bekymring for at transportbåndet kunne treffe brua og gjøre skader.