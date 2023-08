Ateistene anker dom – vil bli registrert som livssynssamfunn

NTB

Ateistene, tidligere Hedningssamfunnet, gir ikke opp kampen om å få bli registrert som livssynssamfunn.

De gikk til søksmål mot staten, men tapte i tingretten i vår. Nå ankes saken til lagmannsretten, melder Vårt Land.

– Styret har besluttet å anke dommen inn for Borgarting lagmannsrett, bekrefter Hasse Bergstrøm, rettshjelper for Ateistene i en epost til avisen.

Det sentrale spørsmålet for Oslo tingrett var om Ateistene møter kriteriene for å oppfylle definisjonen av begrepet livssynssamfunn i trossamfunnslovens paragraf 1 andre ledd. Bergstrøm, som er utdannet jurist og sosialøkonom – nå pensjonist, førte saken for Ateistene i retten.

– Vi mener vi er innafor lovens definisjon av et livssynssamfunn. Slik vi ser det har staten tolket og anvendt loven feil. Vi tror at når de bare får sett på bevisene, så tror jeg de fleste vil forstå at vi driver med utøvelse av et livssyn, ikke bare religionskritikk, uttalte han til Vårt Land i mai.