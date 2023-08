NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 12. august.

Person mistet livet i trafikkulykke på E18 i Oslo – nektet å stanse for politiet

En person er død, en er kritisk skadd og to er lettere skadd etter at en bil kjørte av veien ved Hvervenbukta på E18 i Oslo i går kveld.

Like før utforkjøringen ble bilen forsøkt stanset av en politipatrulje fra Øst politidistrikt. Bilen var på vei nordover inn mot Oslo da ulykken skjedde ved 22-tiden.

Hawaii-dødstallet fortsetter å stige

Antallet døde i skogbrannen i byen Lahaina på Hawaii-øya Maui har steget til 67, opplyste myndighetene i en oppdatering i natt norsk tid. Myndighetene anslår at rundt 80 prosent av byen har brent ned siden brannen brøt ut tirsdag. Gjenoppbyggingen ventes å koste milliarder av dollar.

Med 67 bekreftede dødsfall har nå Lahaina-brannen overgått Hawaiis forrige største naturkatastrofe da 61 mennesker omkom i en tsunami som feide inn over byen Hilo i 1960.

Riksvei 7 i Hallingdal åpen for trafikk

Riksvei 7 gjennom Hallingdal ble i natt åpnet for trafikk etter å ha vært stengt i flere dager på grunn av flom.

Riksvei 7 forbi Ål har vært stengt helt siden tirsdag på grunn av flere jordras og en ødelagt bru.

Veien er nå kun stengt ved Nesbyen og Gol, men her er det skiltet korte omkjøringer, opplyser Vegtrafikksentralen.

Ecowas avlyser Niger-møte

Militære ledere fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas avlyser et møte som skulle ha blitt holdt i dag for å diskutere situasjonen i Niger. Det er «tekniske årsaker» som ligger bak avlysningen, uttaler regionale militære kilder.

Møtet skulle ha til hensikt å informere Ecowas-lederne om hva militærtoppene anser som «de beste valgene» for aktivering og utplassering av en beredskapsstyrke. Ecowas har ennå ikke oppgitt noen detaljer om en slik styrke eller fremlagt noe tidsskjema. Ecowas har understreket at de ønsker å få på plass en fredelig løsning etter at hæren i Niger grep makten i et kupp i slutten av juli og satte president Mohamed Bazoum i husarrest.

Treåring på migrantbuss døde i USA

En tre år gammel jente fra Venezuela som ble sendt med en migrantbuss fra Texas på vei til Chicago, døde underveis. Det opplyser myndighetene i Texas. De har ikke oppgitt noen dødsårsak, men opplyser at ingen av passasjerene på bussen hadde sykdomssymptomer da busse kjørte fra grensebyen Brownsville. Jenta ble erklært død på et sykehus nær Chicago.

Det er første gang Texas har kunngjort et migrantdødsfall etter at den republikanskstyrte delstaten begynte å sende migranter til demokratstyrte deler av USA i fjor.

Hovland med kjemperunde i PGA-sluttspillet – kjempebyks på resultatlisten

Det norske golfesset Viktor Hovland løftet spillet sitt betraktelig på sin 2. runde i PGA-sluttspillet i går og klatret 29 plasser til en delt 30. plass.

På andrerunden fredag fikk nordmannen spillet sitt til å funke og leverte totalt 8 birdies. To bogeys på hull 3 og 17 gjorde at nordmannen endte runden seks slag under par.